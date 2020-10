Anziano agrigentino strattonato e scippato della collana d’oro

Un ottantenne di Agrigento è stato avvicinato da un malvivente solitario, che gli ha scippato la collana d’oro. Teatro dell’episodio via Mura delle Cattive, nel centro di Palermo, a pochi passi dal porto. Tutto quanto si è verificato l’altro ieri, in una manciata di secondi, mentre in quei momenti la strada era pressoché deserta.

Il bandito ha scelto con cura la vittima. Si sarebbe appostato senza farsi notare, poi quando è sopraggiunto un anziano, che camminava da solo è entrato in azione. Lo ha sorpreso alle spalle senza preoccuparsi di coprirsi il volto e dopo averlo strattonato violentemente, con una mossa fulminea gli ha strappato il gioiello che l’uomo portava al collo.

Arraffato il prezioso bottino del valore di circa 500 euro, si è dileguato a piedi, allontanandosi velocemente, forse nella zona l’attendeva un secondo complice in auto o in moto. L’anziano appena tornato ad Agrigento, ha presentato denuncia ai poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.