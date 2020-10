Fipe Agrigento, Gabriella Cucchiara riconfermata presidente

Gabriella Cucchiara è stata riconfermata alla presidenza dell’associazione della categoria dei pubblici esercizi. E’ stato deciso durante l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali svoltasi alla presenza del vicepresidente vicario Alfonso Valenza.

Da più di vent’anni titolare di un noto bar e ristorante punto di riferimento della città di Agrigento, Gabriella Cucchiara è presidente provinciale Fipe dal 2011, e membro del Consiglio Direttivo Fipe nazionale dal 2019. Associata ConfCommercio fin dall’apertura della sua attività, ha poi deciso di impegnarsi in prima linea per la difesa della categoria dei pubblici esercizi, portando avanti con grinta battaglie con le Amministrazioni comunali della provincia ed iniziative di vario genere a sostegno dei colleghi ristoratori, tra cui stipula di convenzioni a loro vantaggio, corsi di formazione, eventi e convegni, sia a livello provinciale che a quello regionale.

“Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto e ringrazio coloro i quali hanno voluto rinnovare la fiducia nei miei confronti”, dichiara la Presidente Cucchiara. “Insieme alla nuova squadra, sarò pronta ad affrontare tutte le sfide che si presenteranno, sempre a supporto della categoria dei pubblici esercizi. Nei prossimi cinque anni il mio impegno continuerà ad essere volto alla tutela dei miei colleghi di cui la Fipe nazionale e la Fipe provinciale sanno interpretare i bisogni”.

Eletti anche i due Vicepresidenti che la affiancheranno nel prossimo quinquennio, Marco Maccarrone e Calogero Cacciatore (Tutti nella foto insieme al presidente facente funzione Alfonso Valenza).