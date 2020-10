Cattedrale di Agrigento, Marcello La Scala “bacchetta” La Rocca Ruvolo

Il candidato al Consiglio comunale, Marcello La Scala che sostiene il sindaco uscente, Calogero Firetto, ha “bacchettato” la deputata regionale nonché sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo che in una emittente televisiva agrigentina ha dichiarato che Firetto era un estraneo nell’impegno sulla cattedrale.

“Voglio ricordare – scrive La Scala – che il decreto con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento porta la data 21 febbraio 2017 e l’attuale primo cittadino, Lillo Firetto, già allora, faceva già il sindaco da due anni. Per cui non poteva essere estraneo all’impegno per la cattedrale come ha sostenuto La Rocca Ruvolo in una intervista. Sicuramente un grave vuoto di memoria, per cui sono sicuro che rimedierà con una nota di rettifica”.