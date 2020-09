Vullo: “Firetto ha risanato il bilancio? Questo film ormai è stato sgamato”

“Firetto ha risanato il bilancio, il Comune non ha debiti? Peccato che gli agrigentini per i prossimi 30 anni si troveranno in bolletta rateizzazioni mostruose altro che video spot. In questi ultimi giorni di campagna elettorale voglio rendere edotto il popolo agrigentino che eleggerà per i prossimi cinque anni il nuovo Sindaco. Mi preme chiarire che la narrazione raccontata in maniera compulsiva da Lillo Firetto è una polpetta avvelenata per i cittadini che va al di là della competizione elettorale, io invece ho un unico interesse: la verità delle cose”. Lo dice Marco Vullo presidente della commissione bilancio e Assessore designato nella squadra di Franco Miccichè.

“Mi chiedo se ancora una volta i video-spot e leggendo l’incipit di questa propaganda continua e autocelebrativa da parte dell’attuale Sindaco quanto ci sia di vero. Agrigento non ha debiti. Ecco come. Riduttivo chiamarlo cambiamento, è una rivoluzione, da ente prossimo al dissesto a ente virtuoso. Con queste parole inizia il sogno Firettiano, di un comune, Agrigento, ormai sulle ali dell’entusiasmo ed esempio per gli altri comuni. Strano che da Presidente della commissione bilancio come tanti colleghi in questi 5 anni non ci siamo accorti di Agrigento comune virtuoso,forse i debiti e le rateizzazioni per il Sindaco Firetto sono crediti e virtuosità? Vorrei capire unitamente agli agrigentini come d’incanto Agrigento sia diventato un ente locale virtuoso,nella famosa operazione finanziaria e contabile con l’armonizzazione dei debiti attraverso procedure previste dalla legge si sono spalmati i debiti di circa 40 milioni di euro in trent’anni”.

“Ogni anno il comune deve accantonare circa un milione e quattrocento mila euro, tagliando servizi essenziali sulle mense scolastische,rette di asili e altri tagli lineari che si riverberano negativamente sul funzionamento e gli aiuti ai meno abbienti. E questa è una rivoluzione? Se aggiungiamo altri mutui accessi con la Cassa depositi e prestiti circa 33 milioni di euro e altri 20 milioni per pagare fornitori e insoluto degli anni passati,abbiamo un quadro tutt’altro che normalizzato e sereno.