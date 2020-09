Calcio Eccellenza: Akragas-Marsala anticipata a sabato 3 ottobre

La partita Akragas-Marsala, valida per la terza giornata di andata del campionato di Eccellenza, in calendario domenica 4 ottobre, è stata anticipata a sabato 3 ottobre, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. A far anticipare il giorno della partita è stata la concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia ad Agrigento proprio la domenica della partita tra i biancoazzurri e i libetani, il che avrebbe comportato importanti problemi di ordine pubblico.