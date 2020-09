Andrea Barbera ottiene un riconoscimento speciale alla RAR Round Eolian Race 2020

Ha concluso in 9a posizione l’imbarcazione “Vera” il Jeanneau 42i con dell’Eolian Sailing Team timonato dallo skipper Roberto Corpina con a bordo i velista professionista Andrea Barbera, il team di “Vera” ha completato il percorso (ridotto da 140 a 90 miglia dal comitato di regata causa maltempo) in 30 ore 13 minuti e 47 secondi.

Una regata molto tecnica, in un percorso con scenari di una bellezza unica nel Mediterraneo, iniziata sin da subito con una brezza leggera che ci ha lasciato in completa bonaccia per più di sette ore, abbiamo subito scelto di fare il giro in senso orario (l’unica regata palindroma del Mediterraneo, il percorso può essere svolto in senso orario o antiorario) analizzando le previsioni meteo, una scelta tattica tradita dalla perturbazione che ha tardato ad arrivare e che alla fine ci ha penalizzato parecchio, ma questo è il bello di questa regata dove fino alla fine on sai se hai scelto bene o male, poi doppiata l’isola di Filicudi abbiamo iniziato a correre con belle medie di velocità arrivando a toccare anche i dieci nodi fino all’arrivo, l’inizio della burrasca prevista ci ha investiti con due metri di onda e trenta nodi di vento.

Siamo stati incollati alle barche della classe regata per metà del percorso, poi nei cancelli (passaggi obbligati, Salina/Lipari e Vulcano/Lipari) il vento non ci ha favorito. Alla fine ben nove imbarcazioni della classe crociera e tre nella classe regata/crociera si sono ritirate non riuscendo a portare a termine la regata, vinta poi dal team di “Engi” hanse 455 in classe crociera e dal team di Freedom in classe regata/crociera. Il comitato organizzatore con il presidente Giuseppe Mormino dello Yacht Club di Capo d’Orlando insieme a Marco Golferini presidente dello Yacht Club di Bergamo co-organizatore dell’evento, hanno deciso di assegnare ad Andrea Barbera un riconoscimento speciale come atleta e Velista dell’anno 2020 per la partecipazione alla regata.