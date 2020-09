Agrigento, al via i lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti

Sopralluogo questa mattina del sindaco Calogero Firetto in via Cesare Battisti con i tecnici comunali e i rappresentanti della ditta, per l’avvio del cantiere di riqualificazione della zona. Si è trattato infatti di un sopralluogo che anticipa la consegna dei lavori prevista per la prossima settimana.

Video e dichiarazione del sindaco Calogero Firetto cliccando sul link:

