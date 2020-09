Elezioni Agrigento, partecipata Convention del candidato sindaco, Lillo Firetto

Partecipata assemblea elettorale del candidato sindaco Lillo Firetto, ieri pomeriggio al palaforum di contrada Chimento. L’evento ha visto la partecipazione in video di alcuni tra i sindaci delle più importanti città italiane. Come Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Dario Nardella, sindaco di Firenze (gemellata con Agrigento come città d’arte scelta per gli eventi di Dolce&Gabbana), Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente nazionale Ali, Autonomie Locali e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia. In apertura è stato letto il messaggio inviato dall’artista Andrea Bocelli che ha ricordato come in questi anni grazie alle iniziative dell’Amministrazione Firetto, sia cresciuta la risonanza internazionale della città dei templi.