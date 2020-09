Coronavirus, scoperto focolaio seminario Caltanissetta: 6 contagiati

Risultate positive al Coronavirus 6 persone del seminario vescovile di Caltanissetta. Tutti gli ospiti della struttura religiosa sono stati posti in isolamento obbligatorio.

Si è proceduto alla verifica dei contatti dei sei positivi. Sono già stati sanificati i locali e sottoposto a tampone 60 persone. Dei 6 positivi solo 2 sono sintomatici con scarsa sintomatologia, per cui si trovano in isolamento domiciliare.

Grande collaborazione da parte del vescovo Mario Russotto e tale sinergia ha consentito di tenere immediatamente sotto controllo la situazione. Il focolaio è stato immediatamente contenuto.

In provincia di Caltanissetta, nell’arco di 24 ore, sono stati riscontrati dieci casi positivi al Covid19. Sette nel capoluogo, sei dei quali riconducibili al seminario, uno a Niscemi e due a Gela. Al momento in provincia si contano 79 casi dei quali 18 ricoverati e 61 in isolamento domiciliare.