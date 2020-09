Agrigento. “Chi c’hai di taliari”, giovane picchiato dal branco

Un ragazzo è picchiato dal “branco” per uno sguardo di troppo nei pressi del viale della Vittoria. Si tratta di un sedicenne di Agrigento, per fortuna rimasto lievemente ferito. E’ successo all’interno di villa Bonfiglio.

“Chi c’hai di taliari?”. Una frase pronunciata da un altro ragazzo, che ha dato il via, ad un vero e proprio pestaggio. E’ stato un attimo. Il 16enne è stato accerchiato, assalito, e picchiato dal “branco”. Almeno sette, otto suoi coetanei.

Colpito a calci e pugni. Alcuni passanti hanno chiamato il 112. Ad evitare il peggio il provvidenziale e tempestivo intervento dei poliziotti della sezione Volanti, in quei momenti, impegnati in servizi straordinari di controllo per la movida, e il rispetto delle misure anticovid.

I protagonisti, appena hanno sentito le sirene, hanno preferito allontanarsi velocemente della zona. La vittima, rimasta lievemente ferita, è stata trasferita all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nulla di grave, guarirà in pochi giorni. Sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili.