Coronavirus, firmata ordinanza: mascherine anche all’aperto

La mascherina va indossata sempre. All’aperto in presenza di altre persone, a meno che queste non siano congiunti o conviventi. Sono esclusi i soggetti, che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto. L’obbligo, però, torna in vigore già nel momento in cui si finisce di fare sport. E scatta anche il “divieto di assembramento”.

Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Il provvedimento, entrerà in vigore a partire da mercoledì 30 settembre, e avrà efficacia fino al 30 ottobre prossimo.

Nella nuova ordinanza anche la registrazione per effettuare tamponi rapidi per chi proviene dall’Estero, controlli periodici sul personale sanitario, e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento, mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, quali strade, piazze e parchi.