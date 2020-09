Canicattì, si scontrano scooter e suv: due ragazzi restano feriti

Due ragazzi, minori, di Canicattì sono rimasti feriti in un incidente stradale, che si è verificato in Vittorio Emanuele, nell’abitato canicattinese.

Tutto quanto è avvenuto l’altra sera. I due giovani, in sella ad uno scooter Piaggio Liberty, mentre stavano percorrendo l’arteria, improvvisamente, si sono scontrati con un Suv, Bmw X3, con alla guida un canicattinese.

L’impatto è stato violento, tant’è che, i ragazzi dopo essere sbalzati dal mezzo, hanno sbattuto sul selciato. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. Entrambi hanno riportato traumi sparsi. Il più grave, che ah riportato la frattura del femore, è stato trasferito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.

L’altro ragazzo, invece, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Illeso l’automobilista. Le forze dell’ordine si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro.