Psicosi Coronavirus, salta il match calcistico di Eccellenza tra il Casteltermini e l’Akragas

E la psicosi del Covid 19, anche se in questo caso, non sembra esserci alcun pericolo, si abbatte anche nel mondo del calcio dilettantistico siciliano e, in particolare nel torneo di Eccellenza, girone A. Domenica scorsa, in questo stesso girone, erano saltate quattro sfide, per domani, è certo il rinvio del match tra il Casteltermini e l’Akragas che era in programma al Lombardo. La partita è stata rinviata a data da destinarsi. Un giocatore del Casteltermini ha la febbre ed è stato sottoposto a tampone. L’esito, dicono da Casteltermini, si conoscerà lunedì. La Società del Casteltermini ha avvisato del caso la Lega nazionale Dilettanti della Sicilia, che per precauzione avrebbe deciso rinviare la partita.