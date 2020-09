Coronavirus in Sicilia, altri 110 nuovi casi (7 in provincia di Agrigento)

Accertati altri 110 nuovi casi di Coronavirus, in Sicilia, a fronte di 5.558 tamponi processati. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15, di sabato 26 settembre.

I 110 nuovi casi distribuiti per provincia: 45 a Trapani, 24 a Catania, 23 a Palermo, 7 ad Agrigento, 4 a Siracusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Ragusa, 2 a Messina e 0 a Enna.

Gli attuali nell’Isola sono 2.583 persone, 2.315 delle quali in isolamento domiciliare, 255 ricoverate in ospedale con sintomi, 13 in terapia intensiva. Non ci sono stati invece decessi.