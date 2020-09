Agrigento, danneggiate tre auto. Cinque casi in due giorni

E sono cinque auto danneggiate negli ultimi due giorni, tra il centro città e la periferia di Agrigento. Gli ultimi tre episodi sono accaduti ieri notte.

I primi due raid si sono verificati nel centro cittadino. Ignoti, con l’utilizzo di un oggetto appuntito, hanno danneggiato, con delle profonde rigature, la carrozzeria di una Audi A1 di proprietà di un 23enne, e un’utilitaria di un 30enne, entrambi di Agrigento.

In località “Maddalusa, qualcuno con un arnese a punta ha rigato la carrozzeria di un’automobile Skoda, appartenente ad una 40enne, anche lui agrigentino. Dopo l’amara scoperta, i proprietari si sono rivolte al 112.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, i quali, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. In mancanza di certezze, a questo punto, non è esclusa la stessa mano teppistica.