Agrigento, crollano gli ultimi pezzi di ponteggio del palazzo di piazza Cavour

Per le forti raffiche di vento sono crollati gli ultimi pezzi di impalcatura del palazzo “Vittoria 51”, in piazza Cavour, lungo il viale della Vittoria, ad Agrigento, che dopo i crolli dello scorso anno, è stato interessato da lavori di messa in sicurezza, già ultimati. La palazzina è disabitata.

Per fortuna, in quei momenti, non c’erano persone che transitavano in zona e pertanto non si sono registrati danni a persone. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno eseguito gli accertamenti del caso. Ponteggio, o meglio quel che rimane, dovrebbe essere rimosso.