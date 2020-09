Via libera agli interventi sulla Sp 21 Casteltermini-Passo Fonduto. E’ stato firmato il contratto d’appalto per i lavori di intervento urgente sulle frane esistenti al km 10+000 della stessa Sp 21, gara conclusa in estate, dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, dell’importo complessivo a base d’asta di 390.000 euro, compresi 9.750 euro per oneri di sicurezza.

Il contratto è stato firmato dal segretario/rirettore generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Caterina Moricca, dal Direttore del Settore Infrastrutture Stradali Ignazio Gennaro e dal legale rappresentante dell’Ati Impresam S.R.L. semplificata unipersonale (Avvalente) con sede a Favara – Indedil S.R.L. (Ausiliaria) di Favara, che si era aggiudicata la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (ribasso del 17,281%).

Entro breve termine si procederà alla consegna dei lavori, che dovranno essere eseguiti entro 240 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna.

I lavori, progettati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi della Regione Siciliana (Accordo di Programma Quadro, Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana) prevedono diversi interventi, in particolare la rimozione della frana al Km 10+000 (contrada Calcara), per una frana che ha causato il cedimento di metà della carreggiata.

Previsti, oltre alla rimozione della frana, il rimodellamento e consolidamento della sede stradale, la posa di gabbionate e di nuove barriere di protezione, mentre in vari punti del tracciato verranno eseguiti altri interventi.