Ribera, in fiamme l’autovettura di un professionista. Indagini in corso

In fiamme l’autovettura, di proprietà di un professionista di Ribera. La vettura, una Fiat Bravo, si trovava parcheggiata in via D’Azzo, nell’abitato riberese.

Tutto quanto l’altra notte. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, i quali, hanno spento il rogo.

Sull’episodio sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della locale Tenenza, con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria. La perizia dei vigili del fuoco, si spera possa stabilire l’origine dell’incendio. Le causa sono in corso di accertamento.