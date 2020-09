Coronavirus, secondo caso in pochi giorni a Burgio. Un altro positivo a Sciacca

C’è il secondo caso di Coronavirus a Burgio. Il sindaco Francesco Matinella: “Mi è stata data da parte dell’Asp di Agrigento, la comunicazione ufficiale dell’esito di un altro positivo al Covid-19 effettuato a carico di un cittadino di Burgio. Invito i cittadini a rispettare le misure precauzionali minime per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus: il mantenimento delle distanze, e l’suo corretto delle mascherine, soprattutto in spazi aperti al pubblico, e affollati”.

E arriva la conferma del 32esimo soggetto positivi al Covid a Sciacca. Il nuovo caso di contagio riguarda un sessantenne, che già era in isolamento domiciliare, in attesa dell’esito del tampone. Si tratterebbe di un componente di una famiglia già risultata positiva, e che si trovava in quarantena.