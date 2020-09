Coronavirus in Sicilia, accertati 107 nuovi casi (9 nell’Agrigentino) e 2 morti

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute accertati 107 nuovi casi da Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, e ci sono anche altre due vittime (dati aggiornati alle ore 15 di oggi venerdì 25 settembre).

I nuovi positivi così distribuiti per provincia: 60 a Palermo, 24 a Catania, 9 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Caltanissetta, 2 a Messina, 2 a Enna e 1 a Siracusa, e 6 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Il numero degli attuali positivi è 2.530, di cui 2.282 in isolamento domiciliare, 235 ricoverati in ospedale con sintomi e 13 in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia nell’Isola sono 6.466; i guariti 3.630, mentre i decessi salgono a 306.