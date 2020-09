Canicattì, nasce il Centro Ortopedico Aliotta, Officina Ortopedica all’avanguardia per la realizzazione di ausili e supporti

Nasce a Canicattì in Via Regina Elena, 59, il Centro Ortopedico Aliotta.

Il Dott. Emanuele Aliotta, dopo aver conseguito la Laurea in Tecniche Ortopediche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, fonda il Centro Ortopedico Aliotta.

Dopo aver dato vita, con successo, a sei centri ortopedici nelle città di Gela, Caltanissetta, Niscemi, Vittoria, Caltagirone ed uno a Malta, apre adesso un nuovo punto nella cittadina Canicattinese in Via Regina Elena, 59. La mission dell’azienda è quella di mantenere sempre un approccio sensibile e umano volto alla risoluzione delle problematiche posturali e della deambulazione, di fornire un eccellente servizio mettendo sempre al centro l’utente, facendo in modo di soddisfare ogni sua possibile richiesta o esigenza in ambito ortopedico, nello specifico di vagliare le migliori soluzioni personalizzate per la mobilità in ambienti domestici ed esterni, attraverso ausili come carrozzine, scooter elettrici, passeggini posturali, stabilizzatori, deambulatori, sistemi di postura tronco-bacino, ecc.., l’obiettivo principale è quello di migliorare in modo determinante la qualità della vita degli utenti con il raggiungimento della massima indipendenza ed autonomia nel movimento.

Inoltre, la prospettiva del Centro Ortopedico Aliotta è quella di una celere espansione all’interno del territorio siciliano ma anche con possibili opportunità all’estero.

Nel Centro Ortopedico Aliotta saranno disponibili una vasta gamma di articoli per la riabilitazione e anche di tipo medico, sanitario, ospedaliero, come:

Letti e materassi Ortopedici

Poltrone relax

Elettromedicali

Ginocchiere, cavigliere, polsiere, gomitiere

Collari cervicali, Calze contenitive

Calzature ortopediche

Cuscini e sistemi antidecubito

Ausili Bagno

Noleggio Ausili

Articoli di ortopedia tecnica, con la realizzazione di:

protesi arto superiore ed inferiore

busti per scoliosi

plantari e calzature su misura

ortesi per alluce valgo

tutori pediatrici

tutori afo per deficit neurologici nell’adulto

Esami strumentali:

ESAME BAROPODOMETRICO

L’esame baropodometrico si avvale di una sofisticata metodica di indagine non invasiva, che consente di misurare la quantità di carico esercitata su ciascun punto d’appoggio del piede. E’ uno strumento decisamente all’avanguardia nello studio del piede. Tramite questo esame si possono identificare problematiche come il piede piatto o piede cavo o altre patologie come fascite, metatarsalgie, alluce valgo, lombalgie, problemi alle articolazioni e d’instabilità, ecc.

SPINOMETRIA

La Spinometria è un sistema non invasivo per le valutazioni posturali della colonna, del bacino e degli arti inferiori. Metodo di analisi innovativo che individua le alterazioni posturali indotta da dismorfismi del rachide (come la cifosi, la lordosi e la scoliosi) o da traumi (ad esempio del bacino).

ll Centro Ortopedico Aliotta è un Officina Ortopedica convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e INAIL ed offre un team di specialisti, attrezzature e macchinari all’avanguardia per la realizzazione di ausili e supporti a regola d’arte.

Scarica la Brochure:

Brochure Centro Ortopedico Aliotta