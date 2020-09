Agrigento e provincia, elevate 38 multe per superamento limiti velocità

Si è conclusa la campagna europea “Safety Days”, promossa dal network delle Polizie Stradali “Roadpol”. La polizia Stradale di Agrigento ha posto particolare attenzione al contrasto dell’eccesso di velocità, una delle principali cause di incidente stradale, tramite apparecchiature di ultima generazione, dotate anche di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate.

In occasione dei servizi effettuati sono state accertate ben 38 contravvenzioni elevate ai sensi dell’art. 142 CdS, per superamento dei limiti di velocità, con 14 veicoli sanzionati per superamento dei predetti limiti di oltre 40 kmh, 6 veicoli sanzionati per superamento di oltre 60 kmh., con una velocità accertata massima di ben 214 kmh. sulla Ss 640.

Nel corso dei predetti servizi sono state elevate, altresì, 34 contravvenzioni per mancato uso della cintura o dei sistemi di ritenuta per bambini, e 12 contravvenzioni per uso del cellulare alla guida.

In totale sono stati decurtati 402 punti-patente, con 20 sanzioni che prevedono la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.