Agrigento, danneggiate le autovetture di due donne

I vandali delle auto, ieri notte, sono tornati a colpire fra il centro e la periferia di Agrigento. Due gli episodi. Il primo si è verificato in via Imera. Ignoti, con l’utilizzo di un oggetto appuntito, hanno danneggiato, con delle profonde rigature, la carrozzeria di una Peugeot 208, di proprietà di una insegnante, 50enne, di Agrigento.

Nel quartiere di Villaseta, in una traversa nei pressi di piazza Madonna della Catena, sempre con un arnese a punta rigata la carrozzeria di un’automobile, appartenente ad una 40enne, anche lei di Agrigento. Dopo l’amara scoperta, le proprietarie si sono rivolte al 112.

In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, i quali, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili e al movente dei raid. In mancanza di certezze escluso che vi possa essere un collegamento tra i due episodi.