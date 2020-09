Va a sbattere contro auto in sosta, poi si ribalta: paura a Canicattì

Forse a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo dell’auto, ed è andato a a sbattere contro una utilitaria in sosta, per poi cappottarsi su un fianco. Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale, avvenuto verso le 2 della notte, lungo Corso Umberto I, nell’abitato di Canicattì.

L’automobilista, un extracomunitario, domiciliato a Canicattì, a parte il grosso spavento, ha riportato alcuni traumi sparsi sul corpo, per fortuna non gravi.

L’uomo, alla guida di una Citroen, stava percorrendo l’arteria, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo. La vettura è andata ad impattare contro una Renault, in sosta, per poi ribaltarsi, adagiandosi su un fianco, in mezzo alla carreggiata.

L’occupante è uscito dall’abitacolo con le sue gambe. Nulla di grave, guarirà in pochi giorni. Sul posto hanno operato i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì, che si sono occupati dei rilievi. L’automobilista è risultato sobrio.