Favara, nominati i nuovi componenti del coordinamento Forza Italia

Il segretario provinciale Vincenzo Giambrone, con il vice segretario regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, nell’ambito della riorganizzazione del partito, nominano, per la città di Favara, Alessandro Pitruzzella, Paolo Dalli Cardillo e Giuseppe Arnone, quali componenti del coordinamento.

“Gli amici del coordinamento sono invitati ad attuare le azioni tendenti per un supporto del territorio alla presenza del partito – si legge in una nota -. Una buona organizzazione politica deve sapersi connettere con il tessuto socio economico delle città, interessate al rinnovo delle amministrazioni comunali e dei consigli comunali della primavera 2021”.

“Forza Italia – continua -, auspica che si ritorni ai partiti, unico, strumento, in grado di portare le istanze dei cittadini nelle comunità istituzionali. Occorre, alla luce dei risultati delle elezioni regionali, di domenica scorsa, ricomporre il centro-destra come soggetto politico, è una priorità in linea con lo schieramento centro-destra della politica regionale e nazionale. Auguriamo, agli amici di Favara di avviare una campagna di adesione per Forza Italia, avviando una interlocuzione politica con i rappresentanti dei partiti politici e i simpatizzanti del centrodestra”.