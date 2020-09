Calcio Eccellenza: l’Akragas prepara la trasferta di Casteltermini

Sabato 26 settembre, alle ore 11, all’interno della Sala stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si terrà la conferenza stampa del mister Francesco Di Gaetano e del centrocampista Andrea D’Amico.

Sarà presentata ai media la partita contro il Casteltermini, valida per la seconda giornata di andata d campionato di Eccellenza, girone A. La gara è in programma domenica 27 settembre, alle ore 15:30, allo stadio comunale “Lombardo” di Casteltermini. Il match si giocherà a porte chiuse, come da DPCM del 7 settembre.