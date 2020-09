Pittura, a Gerlando Meli il primo Premio Nazionale del “Peloro”

Al pittore aragonese ma raffadalese di adozione Gerlando Meli è stato assegnato il 1° Premio Nazionale per la pittura al 58° Premio Pittura Peloro al Concorso Nazionale di pittura, foto e scultura, il concorso patrocinato del comune di Villafranca T. , in provincia di Messina, dell’U.M.S “ Union Mondial States Organization Intergovernament of States ,dell’U.N.I.A.C Unione italiana ass. culturali Roma, ,Associazione Tempo Libero sede Nazionale Contesse Messina, F.E.B.A.C Federazione Euroepea Beni Artistici Culturali, Accademia Internazionale di Arti- Lettere- Scienze Città di Zancle del Premio Europeo Tindari 3° millennio dopo una lunga e attenta selezione di Mostre, Premi e Riconoscimenti biennali e l’inserimento di riviste d’arte specializzate ed enciclopediche d’arte nazionali ed internazionali. Ad assegnare il premio al pittore Meli è stata una giuria qualificata composta dal Pres. Senatore Comm. Pietro Fratantaro critico d’arte di Messina,dal Segretario On. Drs. Serena Nicosia accademica di Messina e dal S.E. On.le Prof.ssa Elisa Laganà accademica. Di recente il pittore Gerlando Meli ha donato una sua litografia personalizzata al conduttore e presentatore Salvo La Rosa conoscendolo personalmente. L’opera dal titolo “Pirandello e la sua valle Dei Templi è stata molto gradita dal conduttore presentatore che si è congratulato con il pittore Meli per la sua arte e per le sue doti umane. In una nota scrive di lui , tra gli altri anche il critico d’arte: Emanuele Zuppardo. Il suo modo di dipingere è spontaneo, non meditativo, ed ha la capacità di riappropriarsi della realtà cosmica in maniera diretta. Ogni sua opera riassume tutto il suo stato d’animo, il suo pensiero e sentimento. E ci presenta opere che ci interrogano e ci parlano del nostro esistere in questa società non solidale, priva di valori e di sentimenti.