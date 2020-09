Vela, Andrea Barbera la seconda edizione della RAR_ROUND AEOLIAN RACE

Al via il 24 settembre la seconda edizione della RAR_ROUND AEOLIAN RACE, la regata di vela d’altura off-shore di circa 140 miglia, che utilizza tutte e 7 le isole Eolie come boe con partenza ed arrivo presso la suggestiva location del Marina di Capo d’Orlando.

La RAR per l’anno 2020 si avvale delle preziosa collaborazione organizzativa dello Yacht Club Bergamo Città dei Mille (YCBG), gemellato con lo YCCO.

Unica nel suo genere, la RAR prevede la possibilità, a scelta dell’imbarcazione, di concludere il percorso sia in senso orario che antiorario, in base alle condizioni meteo-marine più favorevoli.

Il velista e skipper agrigentino Andrea Barbera (Velista dell’Anno 2020) sarà sulla linea di partenza a bordo di “Vera” il Jeanneau 42i della società Eolian Sailing con al comando Roberto Corpina.

“Dopo una settimana di allenamenti e set up della barca adesso siamo pronti a dare battaglia, sono state anche montate per l’occasione delle nuove vele realizzate dalla veleria Quantum per migliorare al top le performance della barca”.

