Coronavirus, tampone positivo ad Agrigento. Autista bus sottoposto a tampone

Un caso di Coronavirus si è registrato ad Agrigento. Si tratta di una persona che per spostarsi ha utilizzato un autobus della “Tua”, che percorre la tratta Piazzale Rosselli-Ospedale di Agrigento.

A confermare il dato è la stessa Asp della Città dei Templi che invita adesso i pochi passeggeri, due o tre, che hanno viaggiato lo scorso giovedì (17 settembre) intorno le 14 a contattare l’azienda sanitaria per accertamenti.

I numeri per mettersi in contatto con il Dipartimento di Prevenzione Asp sono 339.6738639 oppure ai fissi 0922/407192 o 0922/407536. Sempre a scopo precauzionale, l’autista del mezzo, pur disponendo di dispositivi di protezione individuale durante il servizio, è sottoposto a tampone rino-faringeo e, posto in isolamento fiduciario.