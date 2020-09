Calcio: gemellaggio tra Cianciana e West Ham con la regia dell’attore Ray Winstone

Gemellaggio calcistico tra il Cianciana, che ha una squadra che milita in terza categoria, il West Ham la società di calcio nella serie A inglese. La notizia è stata annunciata dal presidente del sodalizio ciancianese Pietro Settecasi e dal dirigente Rolando Montalbano che hanno reso noto come il regista e attore inglese Ray Winstone stia portando avanti l’iniziativa sportiva che si concretizzerà con un prossimo incontro tra i dirigenti e i calciatori delle due società. Il regista, che da tempo è uno sponsor della squadra inglese, risiede periodicamente a Cianciana, dove ha fatto costruire una lussuosa villa in contrada “Balata”, e ha già annunciato che intende continuare, come nella passata stagione, a sponsorizzare la squadra del Cianciana che è allenata dal tecnico italo-belga Nicolò Benarrigo.

Programmi ambiziosi per la società ciancianese che, con la prossima squadra in via di allestimento per il campionato 2020-2021, intende mirare con atleti di provata esperienza alla promozione, grazie alla collaborazione di Ray Winstone, dell’amministrazione comunale, dei dirigenti e dei tanti tifosi, secondo una tradizione calcistica che ha visto nei decenni scorsi il Cianciana protagonista nei campionati siciliani di quarta serie.