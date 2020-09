Una mamma si presenta alla Questura di Agrigento. “Mio figlio fa uso di droga, aiutatemi, aiutatelo”

Da pochi giorni ha scoperto che il figlio fa uso di sostanze stupefacenti. Esasperata, senza pensarci due volte, è corsa a chiedere aiuto alla polizia di Stato, presentandosi alla Questura di Agrigento. Agli agenti ha detto: “Mio figlio fa uso di droga, fate qualcosa, aiutatemi, aiutatelo”.

Protagonista una quarantacinquenne, di Agrigento. La donna ha “denunciato” il figlio. Gli investigatori l’hanno rassicurata, e dopo averla ascoltata, hanno avviato i dovuti accertamenti.

I poliziotti hanno garantito che faranno tutto il possibile per far cambiare condotta al ragazzo. Ma si tratta sempre di un maggiorenne, e il reato è spacciare la droga, ma non consumarla.