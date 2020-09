Giusi Parolino vince il Meeting di Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

L’atleta agrigentina della Sal Catania, Giusi Parolino, conquista nel lancio del giavellotto, la terza vittoria post Covid. E’ successo, sabato scorso, al nuovissimo stadio “Stagno D’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto, dove Sicilia e Calabria si sono incontrate in un entusiasmante Meeting di Settembre dedicato all’atletica leggera. In campo oltre 120 atleti delle categorie giovanili e assolute. Il programma è stato dedicato esclusivamente ad alcune corse e al lancio del giavellotto.

“Recarsi fino a Barcellona Pozzo di Gotto – dice Giusi Parolino – è stato molto pesante, dichiara l’atleta, 4 ore di viaggio e 300 km influiscono molto sul rendimento in gara. Ma con il mio coach abbiamo deciso di fare questa competizione come test per verificare gli allenamenti in vista dei Campionati Italiani di ottobre. Mi ha fatto molto piacere vedere la pedana del giavelloto ricca di atleti e trovare un impianto nuovo e molto curato”.