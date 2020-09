Agrigento. Entra un’ape nell’abitacolo, 19enne con l’auto finisce contro un palo

Spaventato dall’intrusione di un’ape nell’abitacolo dell’auto che guidava, un 19enne di Agrigento, ha perso il controllo del mezzo, per poi schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente stradale si è verificato, l’altro pomeriggio, in via Francesco Crispi, ad Agrigento.

Il giovane si trovava alla guida della sua automobile, una Fiat Grande Punto, quando all’improvviso un’ape è entrata a causa del finestrino abbassato. Da li a poco avrebbe perso il controllo, ed è finito contro un palo dell’illuminazione stradale.

A chiamare i soccorsi è stato un poliziotto fuori servizio. Sul posto un’ambulanza, che ha trasferito l’automobilista al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Per fortuna non versa in pericolo di vita. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale hanno effettuato i rilievi.