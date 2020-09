Coronavirus in Sicilia, registrati altri 116 nuovi casi (11 ad Agrigento)

Un altro aumento dei contagi in Sicilia, dopo i 98 casi di Covid19 di sabato. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, sono 116 i nuovi casi positivi (dato aggiornato alle 15 di oggi, domenica 20 settembre).

Questa la distribuzione per province: 81 a Palermo (la Regione siciliana ha comunicato che dei nuovi 116 soggetti positivi al tampone, 66 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo), 15 a Catania, 11 ad Agrigento, 3 a Messina, 2 a Ragusa, 2 a Caltanissetta, 1 a Trapani, 1 a Siracusa e ad Enna 0.

Gli attuali positivi sono 2.316, di cui 2.109 in isolamento domiciliare, 194 ricoverati in ospedale con sintomi e 13 in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 5.962; i guariti 3.350, mentre i decessi restano fermi a 296.