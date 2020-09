Cardinale Montenegro vieta pellegrinaggi per incontrare sedicente veggente

Il cardinale Francesco Montenegro, invita i fedeli di evitare pellegrinaggi a Petralia Sottana, sede delle presunte manifestazioni e apparizioni in cui sarebbe coinvolto il protagonista Salvo Valenti, palermitano, sedicente veggente che dice di parlare con l’Arcangelo.

I pellegrinaggi per il piccolo comune delle Madonie sono in crescita, nell’Agrigentino, e anche in altre zone della Sicilia.

Montenegro ribadisce che il fenomeno in cui è coinvolto Valenti “non constat de supernaturalitate”, dicendo appunto “anche nella Arcidiocesi agrigentina il fenomeno sta riscuotendo un certo interesse e da alcune nostre parrocchie sono partiti pellegrinaggi alla volta di Petralia Sottana per incontrare il sedicente veggente e assistere alle presunte apparizioni”.

Per questo motivo, seguendo quindi la terza nota del vescovo di Cefalù Monsignor Giuseppe Marciante, Montenegro esorta “ad accogliere e a osservare queste indicazioni come atto di fedeltà al Magistero della Chiesa, al fine di integrare le espressioni personali e comunitarie della devozione popolare in un autentico cammino di fede, vissuto all’insegna della comunione ecclesiale”. Le cosiddette “apparizioni” di Salvo Valenti, che parlerebbe nel sonno con l’Arcangelo Michele, non sono mai state riconosciute dalla Chiesa.