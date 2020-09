Il Coronavirus stoppa il calcio: rinviate le gare di Pro Favara e Casteltermini in Eccellenza. In campo, invece, Akragas, Canicattì e Sciacca

Il coronavirus irrompe, purtroppo, anche nel mondo del calcio dilettanistico siciliano. Due gare del girone A del campionato di Eccellenza sono state rinviate. Si tratta di Parmonval-Casteltermini e Pro Favara-Cus Palermo.

Sembrerebbe infatti che un giocatore del Cus, con cui la Parmonval ha giocato in Coppa, sia venuto a contatto in ambiti extracalcistici con una persona positiva al CoronaVirus ed è in attesa dell’esito del tampone (a riportarlo la pagina ufficiale della Pro Favara).

Debutto normale domani per l’Akragas che allo stadio Esseneto ospita la Folgore. Per la formazione di Di Gaetano una occasione per dare subito fiato alle trombe.

Debutto casalingo anche per lo Sciacca che riceve la visita del Castellammare, mentre il Canicattì sarà di scena sul campo dell’Oratorio San Ciro e Giorgio.