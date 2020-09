Elezioni Realmonte, bagno di folla per la candidata sindaco, Sabrina Lattuca

Appassionata, emozionata e grintosa, Sabrina Lattuca , ha presentato i candidati e il programmi della lista “Realmonte per sempre ”

nel partecipatissimo e coinvolgente incontro con la città che si è svolto nella serata di giovedì.

La piazza è stata travolta dall’appassionante foga con cui Sabrina ha dato voce alle sue idee che traggono linfa dal suo vissuto professionale e umano.

Su tutto ha dominato l’amore per il suo paese e la gran voglia di fare, con riferimento specifico alla scala dei turchi e alle attività che graviteranno sulla piazza “Carricacina” , spazio dinamico destinato a diventare il cuore pulsante di Realmonte.

Pur nell’enfasi del suo accorato intervento, non ha fatto ricorso al linguaggio della provocazione ne dell’attacco, ha scelto piuttosto l’entusiasmo per il suo progetto che

che è la cifra del sul programma elettorale e della scelta di candidarsi.

Nel suo intervento Sabrina è andata a braccio perché solo chi crede nei propri sogni e ha le idee chiare può concedersi il privilegio di emozionarsi insieme ai suoi sostenitori e ai suoi candidati al consiglio comunale che nel presentarsi le hanno rinnovato la loro fiducia.