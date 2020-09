Coronavirus in Sicilia, nuova ondata di contagi: 179 casi (6 Agrigento)

In Sicilia impennata di contagi da Coronavirus, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore. Accertati 179 nuovi casi, a fronte però di 6.329 tamponi processati. C’è anche una nuova vittima. (I dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, venerdì 18 settembre).

Dei 179 nuovi casi positivi 21 sono ospiti della Comunità “Biagio Conte” (che accoglie indigenti e senzatetto, tutti sottoposti a tampone), e 37 sono migranti ospiti negli hotspot e centri di accoglienza siciliani. Così distribuiti per provincia: 70 a Palermo, 31 a Trapani, 29 a Siracusa, 19 a Ragusa, 15 a Catania, 6 ad Agrigento, 4 a Messina, 3 a Enna, e 2 a Caltanissetta.

Gli attuali positivi sono 2.157, di cui 1.963 in isolamento domiciliare, 179 ricoverati in ospedale con sintomi, e 15 in Terapia intensiva.

I casi totali di Covid19 dall’inizio della pandemia sono 5.748; i guariti sono 3.295, mentre i decessi salgono a 295.