Elezioni, il candidato a sindaco Zambuto in giro per la città.

Il candidato a sindaco di Agrigento Marco Zambuto ha avviato il suo tour in città. Ha voluto visitare i quartieri popolari, il centro storico, il cuore di Agrigento.

“Dialogare con la gente è la cosa che mi fa stare meglio – dice Zambuto -. Gli agrigentini in questi anni non hanno avuto nessuno con cui parlare, sfogarsi, esprimere il loro disagio, esporre i loro problemi.

E’ stata una giornata produttiva che ci ha ricordato quanto sia importante, anzi fondamentale, parlare a tu per tu, toccare con mano le necessità, le esigenze del territorio.

Sono stato alla Bibbirria, la cosiddetta “Porta dei Venti”, nel centro storico in via San Girolamo e San Michele. Ed ancora nella frazione di Fontanelle.

La prossima tappa sarà nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. Ho incontrato tante persone alle quali è mancata la presenza, la vicinanza di un’istituzione con cui confrontarsi ed esprimere il proprio malessere.

Ho percepito il l disagio e i bisogni di tante persone. Farò così ogni giorno, perché ascoltare è il primo obiettivo del mio programma, è il punto fondamentale da cui partire per realizzare il progetto di una città che rinasce”.