Tre cittadini, trentenni, di Sciacca sono risultati positivi al Coronavirus. I casi non sono collegati al “focolaio” del matrimonio. Il Comune di Sciacca e l’Asp di Agrigento invitano la cittadinanza ad adottare tutte le misure anti contagio: l’uso della mascherina, il distanziamento fisico, e l’igiene delle mani.

Adesso i casi in totale sono 15. Come nella prima ondata di contagi, anche nella seconda Sciacca risulta in provincia di Agrigento, con il più alto numero di positivi.