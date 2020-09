Coronavirus in Sicilia, accertati altri 96 tamponi positivi (5 Agrigento)

Sale il numero dei contagi. Accertati 96 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.498 tamponi processati dal sistema sanitario regionale (il dato è aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 17 settembre). Dei 96 nuovi casi, così distribuiti su base provinciale: 35 a Catania, 33 a Palermo, 7 a Enna, 5 ad Agrigento, 4 a Trapani, 1 a Ragusa e 1 a Caltanissetta.

Due sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Gli attuali positivi in Sicilia sono 2.043, di cui 1.856 in isolamento domiciliare, 173 ricoverati in ospedale con sintomi e 14 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus nell’Isola dall’inizio della pandemia sono 5569, i guariti 3.231, mentre i decessi restano fermi a 295.