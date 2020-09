L’ASD Licata Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Angelo Brunetti. Il forte Terzino sinistro, di origini palermitane, classe 2000, cresce calcisticamente nelle giovanili della Sicula Leonzio, formazione con la quale esordisce in Coppa Italia Serie C. L’anno successivo va in prestito al Castrovillari, dove colleziona 16 presenze complessive con la formazione calabrese. Nell’ultima stagione è stato uno dei punti di forza del FC Messina.