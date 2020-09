Elezioni Agrigento, Franco Micciché: “Staremo sempre vicini al mondo della scuola”

Il candidato sindaco di Agrigento, Franco Micciché, in contemporanea con l’inizio del nuovo anno scolastico, ne ha approfittato per far sentire la nostra vicinanza ai docenti , ai dirigenti , a tutto il personale scolastico ma, soprattutto, agli studenti e alle loro famiglie.

“E’ stato un anno che ha messo a dura prova il comparto scuola – dice Micciché – che sta affrontando difficoltà oltre ogni limite! La scuola resta comunque uno dei fondamenti su cui si edifica la società. Sulla scuola è necessario investire, attraverso la cultura si puo’ pensare ad un reale futuro per la nostra città! Siamo consapevoli dei grandissimi disagi della scuola del nostro territorio soprattutto in questo periodo e sosterro’ sempre il rapporto sinergico tra comune e scuola, perché è fondamentale per il bene dell’intera comunità. Un sostegno in termini non solo per gli interventi edilizi ma anche nel garantire il diritto e la progettualità. Una vicinanza maggiore verso una scuola inclusiva, integrante ed educante”.