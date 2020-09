Coronavirus, registrato un altro caso a Cattolica Eraclea

A Cattolica Eraclea è risultata positiva al Covid19 una persona, tra le 83 già in isolamento. I positivi attualmente in quarantena obbligatoria salgono a 6.

“Stiamo continuando a seguire l’evolversi della situazione con la necessaria attenzione – dice il sindaco Santo Borsellino .. Stamattina è stata effettuata la disinfezione del parco giochi di Padre Pio e dello stadio comunale; domani in occasione della costituzione del seggio elettorale, sarà effettuata la disinfezione della scuola media di Largo Pertini. Nei prossimi giorni sarà programmato un intervento di disinfezione delle vie del Paese.

Sono in corso i lavori di adeguamento delle aule dei plessi scolastici di via Canale Botteghelle (scuola infanzia) e di via Oreto Nuovo (scuola elementare), cosi come concordato con il Dirigente scolastico, per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico.

Voglio ricordare a tutta la cittadinanza di essere prudenti, indossate sempre la mascherina, lavate spesso le mani e rispettate le regole del distanziamento sociale”.