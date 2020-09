Agrigento, la pioggia lascia il segno: disagi e allagamenti

Allagamenti un po’ ovunque, auto impantanate e super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, alle prese con diversi interventi. Tutto quanto per la forte pioggia caduta nel pomeriggio.

I maggiori problemi nelle zone periferiche, a San Leone, precisamente lungo il lungomare Falcone e Borsellino e in viale delle Dune trasformati in “fiumi” d’acqua. Stesso scenario al Villaggio Mosè, e in viale Cannatello, con tratti di strada impercorribili.

Autovetture impantanate in via Piersanti Mattarella, in viale Cannatello, e in via Unità d’Italia, dove un ristorante sarebbe rimasto allagato. Ad aggravare la situazione in alcune zone di Agrigento il mancato intervento per disotturare caditoie e tombini.