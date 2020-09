Agrigento, in fiamme l’auto di disoccupato. Indagano i carabinieri

Un incendio ha devastato una autovettura, parcheggiata in via San Vincenzo, nel centro storico di Agrigento. Ad essere avvolta dalle fiamme una Fiat Grande Punto, di proprietà di un disoccupato, 25enne, di Agrigento. Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

In poco tempo i pompieri hanno completato l’opera di spegnimento, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno avviato le indagini. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, o bottigliette con residui di benzina.

Privilegiata la natura dolosa, ma in mancanza di certezze resta in piedi il fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.