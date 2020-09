Agrigento e provincia, 37 multe per guida senza cinture di sicurezza

Troppi incidenti stradali e nella quasi totalità dei fatti il conducente e il passeggero non avevano la cintura di sicurezza allacciata. In tutta la nostra provincia usare la cintura come sistema di sicurezza per la propria vita resta un optional. Un vero e proprio fenomeno.

Negli ultimi giorni di controlli effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, diretti dal comandante Andrea Giuseppe Morreale, complessivamente elevate 37 contravvenzioni per il mancato rispetto della normativa sull’utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nel dettaglio verbalizzati conducenti, e passeggeri. I conducenti sorpresi alla guida senza la cintura di sicurezza, oltre

alla sanzione, hanno subito la decurtazione di 5 punti dalla patente.