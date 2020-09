Agrigento, con l’auto finisce all’interno della necropoli

Con l’automobile, dopo avere sbandato, esce fuori strada, per poi ribaltarsi, fermandosi all’interno della Necropoli di contrada “Pezzino”. Protagonista un nigeriano di 31 anni, domiciliato ad Agrigento, rimasto lievemente ferito.

È successo, l’altro pomeriggio, sul viadotto Morandi, precisamente all’altezza della bretella per via Dante. I primi ad accorrere sono stati alcuni passanti.

Per il 31enne a parte lievi contusioni ed escoriazioni sparse sul corpo, e il grosso spavento, non ha riportato gravi traumi. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della polizia Locale. La vettura, dal controllo alla banca dati, è risultata priva di assicurazione. È stata sequestrata, e all’immigrato elevata una sanzione amministrativa.