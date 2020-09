“Grato per l’incarico conferitomi, onorato di stare a fianco di un galantuomo che ha come obiettivo il bene comune, innamorato di questa città’, come ha ampiamente dimostrato quando era assessore! Ci vediamo mercoledì pomeriggio per la presentazione della giunta!”. Così il cardiologo Giovanni Vaccaro, disegnato assessore dal candidato sindaco al Comune di Agrigento, Francesco Miccichè.