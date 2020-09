Coronavirus in Sicilia, altri 65 nuovi casi (6 migranti a Lampedusa)

Ci sono altri 65 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.158 tamponi processati. I dati riportati dal bollettino diffuso dal Ministero alla Salute, sono aggiornati alle 15 di oggi lunedì 14 settembre.

I 65 nuovi casi positivi nell’Isola sono così distribuiti per provincia: 43 a Palermo, 11 a Catania, 6 a Trapani, 4 ad Agrigento, 3 a Siracusa. Sei sono migranti ospiti presso l’hotspot di contrada “Imbriacola” a Lampedusa.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.842, di cui 1.690 in isolamento domiciliare, 130 ricoverati in ospedale con sintomi e 16 in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 5.306; i guariti sono 3.172, mentre i decessi salgono a 292.